Головне місто Туреччини, показало небувалий рекорд

Число туристів, які прибули до головного міста Туреччини – Стамбул, досягло максимуму за десять років, встановивши небувалий рекорд за цей час. Такі дані надала офіційна статистика. Йдеться про показники липня, коли до «культурної столиці» Туреччини прибули 1.76 млн іноземних туристів. Приріст до минулого року становив 56%.

Як додає офіційна статистика, Стамбулу за перші сім місяців припало понад 40% від усіх іноземних туристів. Або 8,5 млн із тих 23 млн, що Туреччина прийняла загалом.

При цьому офіційна статистика стверджує, що чималу роль у цьому відіграли російські туристи, які обрали Туреччину після запровадження авіасанкцій. Також зросла кількість німецьких та британських туристів. Загалом розклад по ринках по Стамбулу той самий, що й у Анталії — німці першому місці, на другому росіяни, на третьому місці перебувають туристи зі США, у Анталії третьому місці — англійці.

У цифрах це виглядає так: у Стамбул прибули 142 тис. німецьких туристів, 133 тис. росіян та 97 тис. туристів зі США. На четвертому місці — Іран із майже 95 тис. туристів. Загалом за відвідуваністю Туреччини на першому місці опинилися німці — 2.99 млн, а на другому — росіяни — 2.2 млн.