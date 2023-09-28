Гігантський круїзний лайнер висадив на турецькому курорті 2600 туристів

Гігантський круїзний лайнер Nieuw Statendam прибув на турецький курорт Кушадаси в рамках туру Середземномор’ям, привезши з собою близько 2.600 туристів. Ця подія пожвавила туристичне життя міста, зазначили турецькі профільні ЗМІ.

Уточнювалося, що більшість із відпочиваючих, які під час подорожі кораблем відвідають Грецію, Кріст, Ізраїль, Туреччину та Італію, — американці та британці. Відомо, що після прибуття в Кушадаси деякі з туристів, що прибули, залишили порт і вирушили на екскурсії Стародавнім містом Ефес з його знаменитим Будинком Діви Марії в Сільчукському районі Ізміру. Для інших туристів була цікава прогулянка центром міста та шопінг.

Відзначимо, що туризм Туреччини, на відміну від Венеції, завжди радіє «морським туристам», оскільки прихід такого великого круїзного лайнера не тільки приносить вигоду місцевій економіці та туристичній інфраструктурі, але й сприяє обміну культурним досвідом між відпочиваючими та місцевими жителями, роблячи Кушадаси привабливішим. місцем для відвідування та відпочинку.

Довідка: Круїзний лайнер Nieuw Statendam був побудований для круїзної компанії Holland America Line і був запущений в експлуатацію у грудні 2018 року та може вмістити понад 2.600 пасажирів. Відпочиваючим пропонують різні розваги та зручності на борту, включаючи ресторани, спа-салон, басейни, театри та багато іншого.

Nieuw Statendam є частиною серії судів Pinnacle-класу. На його рахунку маршрути не тільки Середземним морем, але й по всьому світу, включаючи круїзи в Карибський басейн, Європу, Аляску та інші регіони.