Хаос, заворушення та обурення: головна пам’ятка Туреччини стала платною

Хаос, заворушення та обурення високою ціною, дискримінацією та архітектурним варварством — так туристи у Стамбулі зустріли те, що головна пам’ятка Туреччини стала платною. Храм Святої Софії – колись головна православна святиня Константинополя, нещодавно переобладнана в мечеть, стала для туристів платною з цього понеділка, при цьому деруть з них чималу суму в розмірі 25 євро.

Хаос почався з того, що іноземних туристів спробували відокремити від турків, що заходять у Святу Софію як у мечеть, і направили у вузький бічний вхід. Про його «якість» розмова окрема. На бічному вході вивішено оголошення про плату, а також передбачається, що він дозволить «відвідати собор Святої Софії, не порушуючи молитви».

При цьому туристи вже виявили факт дискримінації: всім іноземцям, зокрема мусульманам — негромадянам Туреччини, за вхід доведеться заплатити. Нагадаємо, що до того, як у 2020 році Святу Софію перетворили на мечеть, вона була музеєм, платним для всіх, з касами на вулиці. Далі кілька років вхід був безкоштовний.

Але в якийсь момент влада очевидно зрозуміла, що втрачає серйозне джерело фінансування — і взялася з подвійною старанністю. Що також спричинило обурення туристів. Як пишуть у європейській пресі, цей квиток у 25 євро дає доступ до галереї нагорі та до музею об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При цьому туристи, одягнені не за правилами, повинні будуть за невелику плату придбати хустку та відповідний одяг поряд із касою. Крім того, всередині собору гідам заборонили збирати групи, докладно щось пояснювати і навіть користуватися гарнітурами. Єдине, що можуть зробити туристи підключитися до Інтернету через Wi-Fi, встановлений усередині, зі своїх телефонів та через навушники послухати аудіогід, відсканувавши QR-коди на інформаційному табло. Чи платна ця послуга — не уточнюється, але орендувати навушники потрібно буде платно — за додаткові 100 лір. На ці нововведення обурено відреагували навіть Палата гідів Стамбула (IRO), обурившись з приводу хаосу та проблем, що виникли в перший день роботи нових правил.

Ще одним приводом для обурення став сам вищезгаданий вхід до собору для іноземців. Цей «новобуд» з погляду громадськості не вписується в архітектуру Айя Софії. Найбільш доброзичливі назвали цей коридор «входом у гараж», інші заявили про «виродкові ролети, точно в дешевому супермаркеті», але всі зійшлися на тому, що це «вражаючий приклад вандалізму». “Торговий центр Святої Софії, вхід для прийому товарів”, – уїдливо прокоментували туристи в соцмережах. Чиновники запевняють, що міра тимчасова і пов’язана з реставрацією мінарету, але…

Додамо і ще про один наслідок хаосу, який засмутить скоріше ініціаторів нововведення. Першого дня запуску нової платної системи квитків було куплено дуже мало, пишуть у турецьких ЗМІ. Тобто туристи або розверталися і голосували ногами, або просочувалися через вхід для турецьких громадян.