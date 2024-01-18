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Дослідження показало, у яких країнах найлегше і найважче отримати громадянство

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Дослідження показало, у яких країнах найлегше і найважче отримати громадянство

Швеція є першою у списку країн-членів Європейського Союзу, де громадянство отримати найпростіше. Про це свідчать результати дослідження, проведеного канадською імміграційною агенцією CanadaCIS, повідомляє портал SchengenVisaInfo.com.

Зазначається, що аналіз було проведено шляхом збору даних про імміграцію з 2009 до 2021 року. За його даними, кожен десятий заявник (9,3 відсотка) отримує шведське громадянство. Крім того, Швеція має найвищий рівень прийому як для чоловіків, так і для жінок.

Далі в переліку країн, які найлегше надають громадянство людям із країн, що не входять до ЄС, розташувалися Нідерланди, Португалія та Ісландія.

Тим часом, перелік країн, де паспорт Євросоюзу отримати найважче, очолила Естонія: тут громадянство ЄС отримують приблизно один із кожних 200 заявників (0,6 відсотка). Далі йдуть Латвія, Чехія та Литва.

Також повідомляється, що середній рівень надання країнами ЄС громадянства людям із країн, які не входять до Євросоюзу, становить 3,56 відсотка.

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