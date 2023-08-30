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В Туреччині розповіли про долю отримання громадянства в обмін на купівлю нерухомості

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Туреччина не має наміру відмовлятися від практики отримання іноземцями громадянства в обмін на купівлю нерухомості, хоча багато туристів у цій країні скаржилися останні півроку на фактичну неможливість отримати ППП (Посвідка на постійне проживання). Про це розповів міністр МВС Туреччини Алі Єрлікая. Щоправда, як кажуть, «є нюанс» – цю заяву про долю отримання громадянства за купівлю нерухомості міністр зробив в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera в Катарі — тож усе питання вартості житла, за яке можна купити громадянство.

Міністру МВС Туреччини це питання поставили як одне з найважливіших із тих, з якими стикаються араби в Туреччині — питання проживання, нерухомості та отримання ППП за нерухомість. «Проблеми тривають кілька місяців, багато хто стикається з труднощами, чи все прийде в норму?» – питали міністра. Пан Єрлікій відповів таке: «Кілька днів тому я підписав рішення про надання громадянства іноземцям за інвестиції. Документи відправлені до канцелярії президента на затвердження.

Що стосується надання громадянства інвесторам, процедури залишаються такими ж, як ми оголосили раніше, наголосив міністр. “Іноземні громадяни, які мають право на громадянство шляхом купівлі нерухомості, набувають турецького громадянства протягом 2-3 місяців після подання заяви”, – заявив глава турецького МВС. Він також спростував твердження про те, що процес набуття громадянства іноземцями за купівлю нерухомості зупинено.

Нагадаємо, що на початку серпня запанікували туристи, зокрема росіяни, які перебралися до Туреччини. Вони заявили, що їх ошукали, розраховуючи на спрощення процедури отримання ППП у Туреччині. Ситуація для росіян погіршилася після переобрання президента Ердогана: чиновники змінили тактику і взяли курс на найсуворішу міграційну політику. За заявами турецьких юристів через російських блогерів ситуація далеко не така оптимістична: «Зараз у Туреччині туристичний ППП не дають уже нікому, гуманітарний — лише громадянам України, а для отримання медичного ППП потрібні дуже вагомі підстави, наприклад, тяжка хвороба. З доступних видів ВНЖ залишився лише дозвіл на проживання за володінням нерухомістю. Причому кадастрова вартість нерухомості має бути не менше $75’000», – розповів юрист блогерці. Іншими словами, отримання ППП в республіці стало можливим лише щодо заможних інвесторів.

Нагадаємо, що раніше громадянство за інвестиції позначали як «найпростіший спосіб отримати громадянство Туреччини у 2022 році». Щоправда, для цього необхідно інвестувати від $250 тисяч у нерухомість або відкрити внесок у турецькому банку не менш ніж на $500 тисяч. Тобто розцінки були ще вищими. Як переваги турецького громадянства перераховували такі:

  • відмовлятися від основного громадянства не обов’язково (Туреччина дозволяє мати подвійне);
  • декларувати доходи та нерухомість у країні другого громадянства не потрібно;
  • безвізовий режим із 111 країнами;
  • оформлення шенгенської візи на 10 років за спрощеною схемою;
  • право на офіційне працевлаштування;
  • право на державні пільги та голосування на виборах;
  • можливість спрощено оформити візу інвестора до США (E-2) та бізнес-візу до Великобританії;
  • передача громадянства у спадок та оформлення паспортів для всіх членів сім’ї.
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