ЄС вкрай стурбований наданням росіянам громадянства за спрощеними правилами однією з європейських країн

Єврокомісія знову б’є на сполох: популярна Сербія продовжує щедро роздавати громадянство росіянам за спрощеними правилами, незважаючи на взятий Європою антиросійський курс. Про це повідомив портал Schengenvisainfo.

За словами представника Комісії ЄС, поведінка сербської влади викликає серйозні питання безпеки в Шенгенській зоні, куди росіяни з сербським паспортом масово в’їжджають на законних підставах без віз. “Сербія має переглянути свою візову політику і припинити надання громадянства росіянам за прискореною процедурою”, – висловився представник Єврокомісії.

Він також підкреслив, що Сербія, будучи країною-кандидатом, має суворо дотримуватись умов для вступу до ЄС, що поточне спостереження порушує євростандарти і за лінією Сербії продовжуватимуть стежити.

«Європейській комісії відомо про велику кількість російських громадян, які влаштувалися в Сербії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Очікується, що Сербія як країна-кандидат поступово адаптуватиметься до політики та рішень Європейського союзу. Комісія уважно стежить за ситуацією та обмінюється інформацією із сербською владою щодо присутності російських громадян у Сербії», – йшлося у заяві прес-секретаря. Тим не менше, Комісія не розкрила, які санкції вона застосує, якщо Сербія не змінить свою позицію і не заспокоїться з цією «спрощеною схемою».

Зауважимо, що для відомства Європи тиск на Сербію щодо російських туристів не новий. Раніше, у травні, вони вже звертали увагу на те саме. Вже тоді країні пригрозили втратою свого безвізового режиму через потік громадян третіх країн, що збільшився, у тому числі росіян, які отримують громадянство і вільно подорожують до країн ЄС.

Крім того, європейське керівництво переймається тим, що через Сербію до них тече все більше нелегалів. А головне — із країн, з якими Сербія зняла візові вимоги. Отже ЄС наполегливо просить її не розслаблятися і дотримуватись правил, придуманих для всіх держав блоку і суворо ставитися до видачі росіянам паспортів за спрощеною схемою.