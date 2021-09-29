Ціни в Туреччині нестримно ростуть, в чому причина?

Ціни на продукти харчування в Туреччині нестримно ростуть. За офіційними даними, ціни виросли на 30%, але торговці стверджують, що всього за рік вони подвоїлися. Президент Ердоган поклав провину на великі супермаркети.

Перевірити цінову політику п’яти великих продуктових мереж – таке розпорядження віддав міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш. Зондування вже почалося, і причина добре відома: ціни на продукти харчування в Туреччині безупинно зростають вже досить довгий час. За даними турецьких ЗМІ, мова йде про такі продукти, як яйця, молоко і овочі, аж до пральних порошків.

Які причини такого зростання?

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) нагадує в зв’язку з цим попередження президента Ердогана про те, що зростання цін “перевертає все ринки з ніг на голову”. Президент звинуватив найбільші супермаркети країни, не називаючи конкретних імен, але в результаті акції п’яти торгових мереж помітно втратили в ціні.

ФАК нагадує, що інфляція мучить турків вже багато років, досягнувши в серпні майже 20% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Продовольчі товари подорожчали ще більше – приблизно на 30 відсотків. Більш того, це офіційна турецька статистика, яку багато хто ставить під сумнів, вважаючи, що інфляція ще вище. Наприклад, торговці фруктами і овочами стверджують, що всього за один рік ціни подвоїлися.

Ціни на воду, електрику і газ також ростуть

Турецькі ЗМІ повідомляють, що Міністерство торгівлі почало свої перевірки на початку місяця, під лупою виявилися супермаркети в дев’яти провінціях, включаючи Стамбул, Анкару, Бурсу, Ізмір та інші. Влада попереджає споживачів про те, що деякі роздрібні торговці зберігають ціни, але скорочують витрати. За словами президента Ердогана, проблема існує в основному у великих мережах. А в Туреччині їх частка на ринку становить майже 80%. Однак інфляція також підживлюється зростанням цін на воду, електрику і газ. Економісти побоюються, що він буде на високому рівні і в році, що минає місяці.

ФАК цитує слова президента Туреччини про те, що влада зупинять “надмірний ріст цін на полицях магазинів”. Ердоган обіцяє, що вартість буде знижена, а проти аукціоністів буде вестися боротьба.