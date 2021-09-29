Цены в Турции стремительно растут, в чем причина?

Цены на продукты питания в Турции стремительно растут. По официальным данным, цены выросли на 30%, но торговцы утверждают, что всего за год они удвоились. Президент Эрдоган возложил вину на большие супермаркеты.

Проверить ценовую политику пяти крупных продуктовых сетей — такое распоряжение отдал министр торговли Турции Мехмет Муш. Зондирования уже началось, и причина хорошо известна: цены на продукты питания в Турции непрерывно растут уже достаточно долгое время. По данным турецких СМИ, речь идет о таких продуктах, как яйца, молоко и овощи, до стиральных порошков.

Каковы причины такого роста?

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) напоминает в связи с этим предупреждение президента Эрдогана о том, что рост цен «переворачивает все рынки с ног на голову». Президент обвинил крупнейшие супермаркеты страны, не называя конкретных имен, но в результате акции пяти торговых сетей заметно потеряли в цене.

ФАК напоминает, что инфляция мучает турок уже много лет, достигнув в августе почти 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продовольственные товары подорожали еще больше — примерно на 30 процентов. Более того, это официальная турецкая статистика, которую многие ставят под сомнение, считая, что инфляция еще выше. Например, торговцы фруктами и овощами утверждают, что всего за один год цены удвоились.

Цены на воду, электричество и газ также растут

Турецкие СМИ сообщают, что Министерство торговли начало свои проверки в начале месяца, под лупой оказались супермаркеты в девяти провинциях, включая Стамбул, Анкару, Бурсу, Измир и другие. Власти предупреждают потребителей о том, что некоторые розничные торговцы хранят цены, но сокращают расходы. По словам президента Эрдогана, проблема существует в основном в крупных сетях. А в Турции их доля на рынке составляет почти 80%. Однако инфляция также подпитывается ростом цен на воду, электричество и газ. Экономисты опасаются, что он будет на высоком уровне и в уходящем месяце.

ФАК цитирует слова президента Турции о том, что власти остановят «чрезмерный рост цен на полках магазинов». Эрдоган обещает, что стоимость будет снижена, а против аукционистов будет вестись борьба.