Анталия побила туристичний рекорд

Анталія побила свій рекорд рекордів “постковідної” епохи, прийнявши перший мільйон туристів на два тижні раніше, ніж минулого року. Про це прозвітували у турецькій пресі з посиланням на губернатора курорту.

Згідно з заявою губернатора Анталії Ерсіна Язиджі, всього на курорт прибули 1 мільйон 72 тисячі 742 іноземних туристів. Таким чином торішній туристичний рекорд був побитий два тижні тому — 2022 року цифру 1 млн було досягнуто 23 квітня, цього року вже 9 квітня кількість туристів 1 млн перевищила.

«Країнами, які відправили до міста найбільше туристів, стали Німеччина, Росія, Англія та Польща відповідно. Очікується, що ціль у 17 мільйонів туристів буде реалізована в 2023 році», – заявив Язиджі.

За його словами, після «двох застійних літніх сезонів через коронавірус» літній туризм почав відроджуватися у 2022 році, на курорті відзначили «найкращі жовтень та листопад усіх часів». «Ми щомісяця б’ємо рекорд за рекордом, до квітня ми підійшли з 60% приросту минулого року. Зараз у нас все гаразд, наші очікування дуже високі», – запевнив губернатор Анталії. Він також заявив, що 2023 рік має бути набагато кращим для Анталії з погляду туризму.

Далі він і перерахував національний розподіл основних ринків, де немає великих змін. На першому місці для Анталії залишаються туристи з Росії – їхня кількість склала 30% від усього турпотоку, на другому – Німеччина з 24%, на третьому – Великобританія. Далі йдуть Польща, Іран, Ізраїль, Нідерланди, Данія та Україна.

«Ми думаємо, що досягнемо нашої мети у 17 мільйонів. Гарний початок уже відбувся. Кількість щоденних рейсів, що прибувають з-за меж аеропорту Анталії, перевищила 100», – додав Язиджі.