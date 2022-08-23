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ТуреччинаТуризм

Аеропорт Стамбула увійшов до п’ятірки найбільш завантажених у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Аеропорт Стамбула увійшов до ТОП-10 найбільш завантажених у світі

Аеропорт Стамбула увійшов до десятки найбільш завантажених аеропортів світу за підсумками серпня. Це випливає зі звіту, підготовленого Official Airline Guides (OAG) – провідним світовим постачальником туристичних аналітичних даних.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року повітряна гавань піднялася на 9 позицій – з 14-го на 5-е місце.

Лідером у рейтингу найбільш завантажених аеропортів світу, як і раніше, залишається Міжнародний аеропорт Атланти Хартсфілд-Джексон.

Далі йдуть Міжнародний аеропорт Дубая та Форт-Уерт у Далласі.

На четвертій позиції – Міжнародний аеропорт Токіо.

Лондонський Хітроу посів восьмий рядок рейтингу.

Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса – на дев’ятому місці, а замикає топ-лист аеропорт Шарль-де-Голль у Парижі.

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