Аеропорт Стамбула увійшов до п’ятірки найбільш завантажених у світі

Аеропорт Стамбула увійшов до десятки найбільш завантажених аеропортів світу за підсумками серпня. Це випливає зі звіту, підготовленого Official Airline Guides (OAG) – провідним світовим постачальником туристичних аналітичних даних.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року повітряна гавань піднялася на 9 позицій – з 14-го на 5-е місце.

Лідером у рейтингу найбільш завантажених аеропортів світу, як і раніше, залишається Міжнародний аеропорт Атланти Хартсфілд-Джексон.

Далі йдуть Міжнародний аеропорт Дубая та Форт-Уерт у Далласі.

На четвертій позиції – Міжнародний аеропорт Токіо.

Лондонський Хітроу посів восьмий рядок рейтингу.

Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса – на дев’ятому місці, а замикає топ-лист аеропорт Шарль-де-Голль у Парижі.