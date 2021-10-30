Як виникла вірус Sars-CoV-2? Розслідування спецслужб США

Якщо не відбудеться непередбачуваного прориву, спецслужби США не зможуть визначити, чи поширився вірус COVID-19 шляхом передачі від тварини людині чи витоку з лабораторії. Таку тезу представили у п’ятницю представники влади.

Згідно з Associated Press, звіт заснований на результатах, опублікованих у серпні після 90-денного аналізу, проведеного на замовлення президента Джо Байдена. В огляді йдеться про те, що спецслужби США розділилися з приводу походження вірусу. Проте аналітики не вірять, що вірус виник у лабораторії як біологічна зброя. Більшість спецслужб також вважають, що вірус не був генетично модифікований.

Генез вірусу

ПА нагадує, що Китай чинив опір глобальному тиску з метою повністю співпрацювати у визначенні походження пандемії або поділитися генетичними послідовностями коронавірусів, що зберігаються в Уханьському інституті вірусології.

У звіті йдеться, що Уханьський інститут вірусології «раніше створював комбінації коронавірусів, подібних до атипової пневмонії, але цього недостатньо, щоб зробити висновок про те, чи був вірус COVID-19 генетично створений цим інститутом».

«Твердження про те, що Китай запустив вірус як біологічну зброю, були відхилені, тому що його прихильники не мають прямого доступу до Уханьського інституту вірусології, роблять науково невірні заяви або звинувачуються у поширенні дезінформації», – йдеться у документі.

Розвідувальне розслідування

AP зазначає, що чотири спецслужби дійшли висновку, хоч і з низьким ступенем упевненості, що вірус спочатку передавався від тварини до людини. Вона додала, що п’яте розвідувальне управління з помірною впевненістю оцінило, що перше зараження людини було пов’язане з лабораторією.

Під час складання звіту аналітики навмисно намагалися посилити чи послабити кожну гіпотезу. Вчені спочатку думали, що вірус прийшов від тварин, що продаються на ринку Хуанань в Ухані, деякі тепер виключили. Таким чином, проблема залишається невирішеною.