Как возник вирус Sars-CoV-2? Расследование спецслужб США

Если не произойдет непредвиденный прорыв, спецслужбы США не смогут определить, распространился ли вирус COVID-19 путем передачи от животного человеку или утечка из лаборатории. Такой тезис представили в пятницу представители власти.

Согласно Associated Press, отчет основан на результатах, опубликованных в августе после 90-дневного анализа, проведенного по заказу президента Джо Байдена. В обзоре говорится, что спецслужбы США разделились по поводу происхождения вируса. Однако аналитики не верят, что вирус возник в лаборатории как биологическое оружие. Большинство спецслужб также считают, что вирус не был генетически модифицирован.

Генез вируса

ПА напоминает, что Китай сопротивлялся глобальному давлению с целью полностью сотрудничать в определении происхождения пандемии или поделиться генетическими последовательностями коронавирусов, хранящимися в Уханьском институте вирусологии.

В отчете говорится, что Уханьский институт вирусологии «ранее создавал комбинации коронавирусов, подобных атипичной пневмонии, но этого недостаточно, чтобы сделать вывод о том, был ли вирус COVID-19 генетически создан этим институтом».

«Утверждения о том, что Китай запустил вирус в качестве биологического оружия, были отклонены, потому что его сторонники не имеют прямого доступа к Уханьскому институту вирусологии, делают научно неверные заявления или обвиняются в распространении дезинформации», — говорится в документе.

Разведывательное расследование

AP отмечает, что четыре спецслужбы пришли к выводу, хотя и с низкой степенью уверенности, что вирус изначально передавался от животного к человеку. Она добавила, что пятое разведывательное управление с умеренной уверенностью оценило, что первое заражение человека было связано с лабораторией.

При составлении отчета аналитики намеренно пытались усилить или ослабить каждую гипотезу. Ученые изначально думали, что вирус пришел от животных, продаваемых на рынке Хуанань в Ухане, что некоторые теперь исключили. Таким образом, проблема остается нерешенной.