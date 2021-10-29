Як виглядатиме Інтернет майбутнього? Цукерберг представляє “метаверсум”

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії на «Мета». Продукти групи, включаючи сам Facebook, носитимуть ті самі назви, що й раніше. Цукерберг також презентував бачення «метаверсуму» – проекту нового Інтернету, пов’язаного з віртуальною реальністю.

Про зміну назви компанії було оголошено на щорічній конференції Facebook Connect, присвяченій віртуальній та доповненій реальності та проекту «metaversum», новій формі Інтернету у VR.

«Я хочу, щоб нас згодом вважали компанією «Метаверсум», – сказав Цукерберг. За його словами, нинішній бренд дуже тісно пов’язаний із додатком Facebook, щоб адекватно відображати те, чим займається компанія.

Цукерберг більше говорив про бачення «метаверсуми». Глава концерну заявив, що він стане наступником мобільного Інтернету.

Під час виступу було показано, як Інтернет має виглядати у віртуальній реальності. Цукерберг провів «зустріч» зі своїми друзями, представленими тривимірними аватарами у спільній віртуальній кімнаті, стилізованій під космічний корабель.

«У метавсесвіті ви зможете робити все, що тільки можете уявити: працювати, робити покупки, грати (…) замість того, щоб дивитися на екран, ви почуватиметеся так, ніби перебуваєте там», – сказав Цукерберг.

За його визнанням, хоча до реалізації цього бачення ще далеко, основні частини «метавселеного» вже доступні.