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Марк Цукерберг готується до апокаліпсиса: Бізнесмен будує гігантський бункер на Гаваях

Марк Цукерберг будує на Гаваях справжній будинок мрії, в якому буде автономний бункер, що дозволяє пережити будь-який катаклізм.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Марк Цукерберг готується до апокаліпсиса? Бізнесмен будує гігантський бункер на Гаваях

Журналістам Wired стало відомо, що Марк Цукерберг будує на Гаваях гігантський особняк, в якому також буде автономний бункер площею 1,5 тисячі квадратних метрів, що дозволяє пережити практично будь-який катаклізм.

За даними видання, будівництво житлового комплексу під назвою Koolau Ranch коштуватиме Цукербергу близько 270 мільйонів доларів. У ньому буде понад 30 спалень і 30 ванних кімнат, а також мережа майже з дюжини будинків на деревах, з’єднаних мотузковими мостами, щоб гості могли переміщатися між ними, «залишаючись серед верхівок дерев». Звучить розкішно? Але це далеко ще не все.

Марк Цукерберг готується до апокаліпсиса: Бізнесмен будує гігантський бункер на Гаваях

Житловий комплекс складається із двох особняків, які будуть з’єднані тунелем із підземним бункером. У ньому, крім аварійного люка, будуть масивні двері, залиті бетоном та власне енерго-, харчо- та водопостачання. У такому бункері Цукерберг із сім’єю зможе пережити повноцінний апокаліпсис та прожити після довгих десятиліть, ні в чому собі не відмовляючи.

Марк Цукерберг готується до апокаліпсиса: Бізнесмен будує гігантський бункер на Гаваях

Навіщо будувати такий бункер?

У мільярдерів свої чудасії, проте до апокаліпсиса серед бізнесменів Кремнієвої долини готується не лише Марк Цукерберг. Схожими речами займається й інший відомий бізнесмен Сем Альтман. Він поки не став мільярдером, тому чогось схожого на бункер Цукерберга дозволити собі не може, проте вже зібрав тривожну валізку на випадок потенційної загрози. Сем Альтман зберігає у схованці зброю, золото, антибіотики та протигази. Ідеальний варіант, який допоможе стійко перенести потенційний кінець світу.

Не відстає від нього і генеральний директор Reddit Стів Хаффман. В одному з інтерв’ю він заявив, що купив мотоцикли, зброю та патрони, щоб у разі потреби «затаїтися у своєму будинку на якийсь час». А ще зробив собі операцію на зір, бо після апокаліпсису купити нові окуляри не вдасться, та й ходити в них буде незручно, а от гарний зір — важлива конкурентна перевага, яка допоможе вижити на уламках цивілізації.

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