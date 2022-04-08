Facebook видалив фейкові профілі та групи, пов’язані з білоруським КДБ

Ці суб’єкти поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні та кризу на кордоні з Білоруссю.

Це опублікував черговий квартальний звіт про загрози в Інтернеті. У ньому компанія повідомляє, що виявила діяльність структур, пов’язаних з урядами Росії та Білорусії, які займалися кібершпигунством. Як йдеться у повідомленні, активність цих фейкових профілів активізувалась незадовго до нападу Росії на Україну.

Дезінформаційна акція

Facebook виявив серед іншого скоординовану дезінформаційну кампанію польською та англійською мовами, яка проводилася в день початку російського вторгнення в Україну. Потім помилкові профілі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що українські війська здалися без бою, а українські лідери втекли з країни.

Раніше ті ж самі профілі проводили дезінформаційну кампанію проти Польщі. Вони звинуватили нашу країну у жорстокому поводженні з мігрантами з Близького Сходу, які намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. У середині березня один із фейкових акаунтів, пов’язаних із білоруськими спецслужбами, закликав організувати у Варшаві акцію протесту проти польського уряду. Як повідомляє Facebook, обліковий запис і пов’язані з ним записи були видалені того ж дня.

Останнім часом концерн “Мета” також відзначає зростання кількості кібератак на облікові записи українських воєначальників. Хакери зламують їхні акаунти та публікують відео, що закликають українських солдатів здатися.