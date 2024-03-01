Марк Цукерберг поїв фастфуд у Японії та викликав суперечки в мережі

Підприємець Марк Цукерберг разом із дружиною відвідав один із ресторанів швидкого харчування McDonald’s і розповів про це у соцмережах. Пост викликав запеклі дискусії та зібрав тисячі коментарів.

Днями Марк Цукерберг опублікував у соцмережах фотографії та розповів про те, як відвідав McDonald’s у Японії. У своєму посту він уточнив, що це справжні 10 з 10 і ця точка громадського харчування заслуговує на зірку Мішлена.

Відповідаючи в коментарях у соцмережі Instagram, Цукерберг повідомив, що найбільше йому припало до смаку з меню.

“Ебі бургер” (10 з 10), “Подвійний бургер з яйцем” (10 з 10), “Терріяки McChicken” (8 з 10), нагетси (10 з 10) і чуррос на десерт (8 з 10)”, – написав він.

Під постом у Instagram близько 12 тисяч коментарів. У Facebook їх понад 30 тисяч, і число продовжує зростати.

Найбільше користувачів у Instagram здивувалися, що підприємець відвідує такі місця та відповідає на деякі коментарі. Під постом навіть відзначилися зірки, наприклад, співачка Кеті Перрі написала, що згодна з думкою Цукерберга щодо цієї точки громадського харчування. Однак були й ті, кому не сподобалося, що підприємець ділиться такими фотографіями, начебто рекламуючи заклад.