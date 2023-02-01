Прощавай, цензура: Facebook та Instagram дозволять показувати жіночі соски

Наглядова рада компанії Meta дозволила жінкам показувати соски в соціальних мережах Instagram і Facebook, оскільки заборона на показ оголених грудей “порушує права людини”.

Як зазначають ЗМІ, нова суперечка про право публікувати оголені зображення в соцмережах розгорілася після того, як алгоритми Facebook заблокували пости трансгендерної пари зі США, вважаючи їхні знімки порушенням правил сексуалізованого контенту.

Після скарг модератори соцмережі вручну відновили публікації, але ситуація потрапила на розгляд наглядової ради компанії.

“Обмеження та винятки з правил, що стосуються жіночих сосків, великі і збивають з пантелику, особливо в тому, що стосується трансгендерних і небінарних людей”, – йдеться у заяві ради.

Таким чином, рада вирішила скасувати рішення про видалення фотографій з оголеними сосками і рекомендувала переглянути правила модерації таких знімків.

Нововведення відбувається через деякий час після того, як феміністки придумали хештег-гасло “звільніть сосок” (free the nipple) і закликали до рівних стандартів щодо оголення чоловічих та жіночих грудей.

Пізніше гасло підтримали такі знаменитості, як Наомі Кемпбелл, Ріанна, Мадонна, Майлі Сайрус та Олена Данем, вони були змушені видалити фото топлес із Instagram через політику соцмережі.