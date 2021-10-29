Как будет выглядеть Интернет будущего? Цукерберг представляет «метаверсум»

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в «Мета». Продукты группы, включая сам Facebook, будут носить те же названия, что и раньше. Цукерберг также представил видение «метаверсума» — проекта нового Интернета, связанного с виртуальной реальностью.

Об изменении названия компании было объявлено на ежегодной конференции Facebook Connect, посвященной виртуальной и дополненной реальности и проекту «metaversum», новой форме Интернета в VR.

«Я хочу, чтобы нас со временем считали компанией« метаверсума », — сказал Цукерберг. По его словам, нынешний бренд слишком тесно связан с приложением Facebook, чтобы адекватно отражать то, чем занимается компания.

Цукерберг больше говорил о видении «метаверсуммы». Глава концерна заявил, что он станет преемником мобильного Интернета.

В ходе выступления было показано, как Интернет должен выглядеть в виртуальной реальности. Цукерберг провел «встречу» со своими друзьями, представленными трехмерными аватарами в общей виртуальной комнате, стилизованной под космический корабль.

«В метавселенной вы сможете делать все, что только можете вообразить: работать, делать покупки, играть (…) вместо того, чтобы смотреть на экран, вы будете чувствовать себя так, как будто находитесь там», — сказал Цукерберг.

По его признанию, хотя до реализации этого видения еще далеко, основные части «метавселенной» уже доступны.