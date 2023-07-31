Відпочинок на 200 тис. доларів: У США підліток посварилася з матір’ю та спалила готель

Збиток у 200 тис. доларів завдав одному з готелів Флориди скривджений підліток. 16-річна туристка посварилася з матір’ю та підпалила готель. Решту туристів довелося евакуювати.

Подробиці у пресі такі: о 03:20 16-річна дівчина підпалила стілець у коридорі готелю за допомогою запальнички, потім приблизно через 5 хвилин зателефонувала до служби екстреної допомоги. Пожежникам довелося евакуювати 320 туристів, які мешкають у готелі. Вогонь гасили протягом 7 хвилин, тим часом палію затримала поліція.

Як пояснила дівчина, вона посварилася з матір’ю, після чого зайняла інший номер. «Вона не розмовляла зі мною, не відповідала на мої дзвінки та повідомлення. Я не знала, що робити», – заявила дівчина. При цьому мати палії запевнила, що переїхала в окремий номер, щоб сварка не загострилася, і що вона зателефонувала дочці, щоб повідомити номер кімнати, в якій вона зупинилася. Але приблизно через 15 хвилин почала дзвонити пожежна сигналізація. Також вона запевнила, що її дочка ніколи не робила нічого подібного і «завжди була гарною дівчинкою».

Решта туристів повернулася до своїх номерів вранці. При цьому в заяві для поліції власники готелю заявили, що збитки становили понад 200 тис. доларів.