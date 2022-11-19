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В США туристка сходила просто під себе в літаку після того, як її не пустили в туалет, викликавши сморід і обурення

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристка сходила просто під себе в літаку після того, як її не пустили в туалет, викликавши сморід і обурення

«Смердючий» скандал у літаку обговорюють туристи в соцмережі Reddit. Причиною його стала туристка, ймовірно сходила під себе, після того, як сусід по ряду не пропустив її в туалет під час польоту.

Судячи з обговорення, пасажирка посідала місце біля вікна. Їжа в літаку викликала у туристки “серйозне харчове отруєння”, і вона попросила сусіда терміново випустити її. Однак у цей момент чоловік ще продовжував їсти і випускати свою сусідку відмовився, поки не закінчить трапезу.

При цьому наводяться скарги туристки, яка повідомляла, що їм залишалося ще півтори години польоту, коли відбувся цей ексцес. «Сусід відмовився мене випустити, бо в нього була ще їжа на таці. Я не маю звички просити людей рухатися під час їжі; я знаю, що за нормальних обставин це не варто робити, але харчове отруєння — це не нормальні обставини», – цитують її соцмережі.

Втім, зважаючи на все, апетит сусіда і так був зіпсований. Жінка «старалася триматися», але зважаючи на все харчове отруєння виявилося сильнішим, викликавши сморід і обурення в сусідніх рядах. “Упевнений, що краще випустити сусіда, ніж якщо він обкакається прямо тут”, – прокоментував один із користувачів.

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