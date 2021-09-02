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Україна і США ухвалили спільну заяву щодо «Північного потоку-2»

Гліб Парфененко
Україна і США ухвалили спільну заяву щодо «Північного потоку-2»

Згідно зі спільною заявою про стратегічне партнерство між Україною і США, Україна і США виступають проти газопроводу «Північний потік-2» і вважають його загрозою європейській енергетичній безпеці.

Текст опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом в США. Сьогодні він зустрівся з господарем в Білому домі, Джо Байденом.

Згідно із заявою, США мають намір зберегти «транзитну роль» України і забезпечити «безпеку поставок в цей перехідний енергетичний період», а також не допустити використання траси «як геополітичного зброї». З цією метою, йдеться в тексті, Вашингтон продовжить застосовувати різні заходи і інструменти енергетичної дипломатії. Вашингтон нагадав, що в серпні для цих цілей старшим радником з питань енергетичної безпеки був призначений Амос Хохштейн.

«Уряду України та США підтримують зусилля по збільшенню можливостей поставок газу в Україну з диверсифікованих джерел», – йдеться в заяві.

Київ і Вашингтон зміцнюють енергетичну безпеку України «за допомогою політики стійких, ефективних і довгострокових рішень, підкріплених поточної реформою корпоративного управління», – йдеться в документі.

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