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Президент США Байден відлетів на тиждень у відпустку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Президент США Байден відлетів на тиждень у відпустку

Джо Байден відлетів у семиденну відпустку до Південної Кароліни – на острів Кіауа, передає NBC.

Телеканал NBC повідомив, що американський лідер Джо Байден разом із дружиною Джілл, сином Хантером з його дружиною Меліссою та онуком Бо вирушив до Південної Кароліни – на острів Кіауа. Джо Байден тричі відпочивав тут, поки був віце-президентом, на своїй нинішній посаді він відпочиватиме тут уперше.

“Команда президента з безпеки зв’язалася з усіма залученими структурами для координацій зусиль, покликаних мінімізувати вплив візиту глави держави на суспільне життя острова”, – повідомляє місцева влада.

Як повідомляє Associated Press, розташований в Атлантичному океані Кіауа відомий своїми приватними пляжами та гольф-курортами.

Згідно з інформацією Федерального авіаційного управління, перша пара США планувала бути на острові Кіауа до 16 серпня.

Білий дім не відповів на прохання надати подробиці про графік відпусток Байдена, його діяльність або про те, коли він планує повернутися до Вашингтона. За словами представника Білого дому, президент зупиниться у будинку друга, який сім’я використала для попередніх візитів.

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