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Украина и США приняли совместное заявление по «Северного потока-2»

Глеб Парфененко
Украина и США приняли совместное заявление по «Северного потока-2»

Согласно совместному заявлению о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Украина и США выступают против газопровода «Северный поток-2» и считают угрозой европейской энергетической безопасности.

Текст опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского, который находится с рабочим визитом в США. Сегодня он встретился с хозяином в Белом доме, Джо Байденом.

Согласно заявлению, США намерены сохранить «транзитную роль» Украины и обеспечить «безопасность поставок в этот переходный энергетический период», а также не допустить использования трассы «как геополитического оружия». С этой целью, говорится в тексте, Вашингтон продолжит применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии. Вашингтон напомнил, что в августе для этих целей старшим советником по вопросам энергетической безопасности был назначен Амос Хохштейн.

«Правительству Украины и США поддерживают усилия по увеличению возможностей поставок газа в Украину из диверсифицированных источников», — говорится в заявлении.

Киев и Вашингтон укрепляют энергетическую безопасность Украины «с помощью политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных текущей реформой корпоративного управления», — говорится в документе.

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