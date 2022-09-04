У США співробітниця аеропорту померла після того як її волосся затягло в конвейєрну стрічку

Моторошне НП з летальним кінцем сталося в залі обробки багажу в Новому Орлеані в США. Співробітниця – обробник багажу, померла після того, як її волосся затягло в конвейєрну стрічку, яка її фактично оскальпувала.

Нещасний випадок стався наприкінці серпня в момент розвантаження літака авіакомпанії Frontier, що щойно приземлився. 26-річна Джермані Томпсон працювала над пероном, зоною, куди відправляють багаж після того, як літак припарковувався. Довге розпущене волосся робітниці потрапило в конвейєрну стрічку, в результаті, раніше ніж їй встигли надати допомогу, з жінки буквально було знято скальп.

Співробітницю доправили до лікарні, але допомогу їй не вдалося, невдовзі жінка померла. Представник GAT Airline Ground Support, де вона працювала, підтвердив, що її волосся застрягло в стрічковому навантажувачі. Чи буде із цього приводу якийсь розгляд — невідомо.