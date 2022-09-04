Всі розділи
ГоловнаСШАУ США співробітниця аеропорту померла після того як її волосся затягло в...
СШАТуризм

У США співробітниця аеропорту померла після того як її волосся затягло в конвейєрну стрічку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
У США співробітниця аеропорту померла після того як її волосся затягло в конвейєрну стрічку

Моторошне НП з летальним кінцем сталося в залі обробки багажу в Новому Орлеані в США. Співробітниця – обробник багажу, померла після того, як її волосся затягло в конвейєрну стрічку, яка її фактично оскальпувала.

Нещасний випадок стався наприкінці серпня в момент розвантаження літака авіакомпанії Frontier, що щойно приземлився. 26-річна Джермані Томпсон працювала над пероном, зоною, куди відправляють багаж після того, як літак припарковувався. Довге розпущене волосся робітниці потрапило в конвейєрну стрічку, в результаті, раніше ніж їй встигли надати допомогу, з жінки буквально було знято скальп.

Співробітницю доправили до лікарні, але допомогу їй не вдалося, невдовзі жінка померла. Представник GAT Airline Ground Support, де вона працювала, підтвердив, що її волосся застрягло в стрічковому навантажувачі. Чи буде із цього приводу якийсь розгляд — невідомо.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму