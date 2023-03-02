У США помилка пілота ледь не призвела до зіткнення літаків

Помилка американського пілота ледь не стала фатальною. Літакам дивом вдалося уникнути зіткнення, передає DailyMail.

Інцидент стався в Бостонському аеропорту. 27 лютого о 19:00 пілот лайнера Learjet 60 злетів без дозволу. Помилка мало не призвела до зіткнення з лайнером JetBlue на злітно-посадковій смузі, що перетинається.

Попередній аналіз події показав, що літаки були на відстані трохи більше 100 метрів один від одного.

“Лайнер Learjet 60 готувався до зльоту, проте його пілот порушив вказівку диспетчера і піднявся в повітря раніше. Командир повітряного судна JetBlue, який у цей час йшов на посадку, зміг вчасно ухилитися, отримавши відповідні інструкції”, – йдеться у повідомленні.