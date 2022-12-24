У США через штормову погоду скасовано та затримано тисячі авіарейсів

Більшість затримок авіакомпаній напередодні, у четвер, сконцентрували навколо Чикаго: на даний момент з міжнародного аеропорту О’Хара скасовано виліт понад 210 рейсів.

Понад 1 400 рейсів було скасовано у четвер і ще 1 800 затримано через шторми, що обрушилися на більшу частину території країни в один із найбільш завантажених туристичних днів на рік.

За даними FlightAware, більшість затримок авіакомпаній у четвер були зосереджені навколо Чикаго: понад 210 рейсів довелося скасувати з міжнародного аеропорту О’Хара. Крім того, в аеропорту Денвера не відбулося понад 150 рейсів.

За кількістю скасування лідирує Southwest Airlines – понад 570.

Проблеми з аеропортами виникли напередодні сильного шторму, який загрожує Середньому Заходу найсильнішим циклоном. За даними Національної метеорологічної служби Чикаго, у четвер вдень тут очікується різке зниження температури, а в ніч із четверга на п’ятницю можливі снігові замети. Очікується, що цей арктичний вибух переміститься до Східного узбережжя вже у п’ятницю.

Декілька авіакомпаній оголосили про відмову від польотів напередодні шторму, при цьому очікується, що у святкові дні поїздки здійснять близько 113 мільйонів людей.

Міністр транспорту Піт Буттіджіг нарікає на те, що «подушки безпеки не так вже й багато, щоб справлятися з зростаючим трафіком. Нам потрібно збільшити штат співробітників авіакомпаній, особливо ми звертаємо увагу на пілотів та механіків. Навіть у нашій власній організації у FAA ми працюємо над тим, щоб підготувати та кваліфікувати більше авіадиспетчерів».

Щодо подорожей на автомобілях, очікується, що у святковий тиждень за кермо сядуть майже 102 мільйони людей, оскільки ціни на бензин продовжують падати.

Залізничний оператор Amtrak також оголосила попередження про сувору зимову погоду, скасувавши низку поїздів по всій країні.