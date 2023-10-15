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СШАТуризм

У Нью-Йорку бандити почали стріляти з пістолетів по туристах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Нью-Йорку бандити почали стріляти з пістолетів по туристах

Найпопулярніше місто цілого континенту стало небезпечним для туристів: у Нью-Йорку британський турист опинився в центрі «розбірки» і отримав дві кулі, коли бандити почали стріляти з пістолетів. Як запевняє сам турист, йому «пощастило залишитися живим».

Преса США виклала такі подробиці: турист із Великобританії, Кемерон Робертсон, 41 рік, дивом вижив, незважаючи на те, що до нього потрапили дві кулі, випущені озброєними людьми в масках на вулицях Брукліна, коли він був у відпустці зі своєю 42-річною дружиною Джілл. Туристи вирушали до Нью-Йорка на чотири дні, головною їхньою метою був рок-концерт 17 вересня.

Після концерту все й трапилося. Пара йшла до супермаркету, коли вибухнула стрілянина. «Ми почули бавовну, моя дружина почула крики, і ми стрибнули у гастроном поряд із нами. Саме тоді я зрозумів, що мене поранили спочатку в руку», — розповів Робертсон. Він заявив, що це було дуже боляче, але його дружина зорієнтувалася в ситуації швидко, чинивши тиск на рану та зупинивши кровотечу.

«Потому приїхала поліція, перевірила всі мої груди на предмет відсутності ран, а потім наклала джгути. Після цього швидко приїхали парамедики та взяли справу на себе», – розповів турист.

Його швидко доправили до місцевої лікарні, де він дізнався, що одна куля пройшла прямо через його руку, а інша застрягла в стегні.

Наступного ранку туристові дозволили залишити лікарню близько 11 години ранку з листом, що дозволяє йому вилетіти назад до Англії. Пара приземлилася близько 8 години вечора.

“Virgin Airways були чудові і добре про мене дбали”, – додав турист.

За його словами, у результаті йому пощастило позбутися легких травм. А ось його дружина все ще бореться із «психічними наслідками» інциденту. У Великій Британії туристу зробили операцію з вилучення кулі, яку відправлять назад до Нью-Йорка для допомоги в розслідуванні. Імовірно, турист потрапив «під роздачу» у розбиранні між поліцейськими та бандитами. Причому ті, що стріляли, все ще залишаються на волі — додають у ЗМІ.

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