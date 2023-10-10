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Туристку в літаку яка намагалася застосувати трюк, щоб ніхто поряд не сів, викрили і присоромили публічно

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристку в літаку, яка намагалася застосувати трюк, щоб ніхто поряд не сів, викрили і присоромили публічно

Туристка, яка вирішила влаштувати собі затишний куточок на борту літака, стала героїнею ганебної історії, яку підхопили соціальні мережі, причому з різних країн світу. Дівчина спробувала обдурити систему і зайняти всі місця в ряду, вдавшись до хитрощів, але в результаті була викрита і присоромлена.

Пасажирка рейсу, який виконував переліт до США лоукостером Southwest Airlines, вирішила, що зможе забезпечити додатковий комфорт на час подорожі, повідомила британська газета The Sun. Мандрівниця розклала навколо себе всі свої речі і прикинулася сплячою, щоб ніхто не зміг поруч сісти і навіть не зміг її спитати – чи вільні місця поряд.

«Ніхто не сяде поруч, якщо ти робитимеш вигляд, що спиш», – говорило неписане правило що їй сподобалося, до нього і прислухалась туристка. — Справа в тому, що таким чином ви намагаєтеся уникнути зорового контакту, щоб ніхто не спитав, чи вільне крісло. Але, на жаль, сьогодні це не спрацювало. І навіть якщо у вас на середньому сидінні справжня або підроблена сумка Louis Vuitton, щоб там теж ніхто не сів, це теж не спрацювало».

У результаті замість тихого комфорту дівчина опинилася в центрі публічного скандалу TikTok.

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