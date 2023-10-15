Туристам повідомили, чому у спеку їх можуть попросити залишити літак перед вильотом

Метеорологічні умови грають величезну роль під час планування польотів, роблячи їх більш менш небезпечними для пілотів. І як виявилося, за спекотної погоди туристів можуть попросити залишити літак перед вильотом. А чому розповів виданню The Sun фахівець, який займається складанням маршрутів рейсів.

Уоррен Вестон – провідний метеоролог американської авіакомпанії Delta та голова групи, яка стежить за погодою, щоб визначити, за якими маршрутами мають літати літаки для максимальної плавності та безпеки. Він пояснив, чому спекотна погода може бути такою ж проблемою при плануванні польоту, як шторми чи вітер, і як це може призвести до того, що деяких людей знімуть із рейсу.

«Коли справді спекотно, літаки можуть перевозити трохи меншу вагу, ніж зазвичай, а це означає менше пасажирів і менше багажу. Навіть один градус має значення», – сказав Уоррен Вестон.

Цей один градус може означати, що з літака доведеться зняти значну частину ваги, щоб він міг безпечно летіти. «Якщо температура вища за 37,8°C, кожен градус вище означатиме втрату приблизно 635 кг», – зазначив фахівець.

Зважаючи на те, що середня людина важить 62 кг, з літака знімуть до десяти людей всього за один градус тепла. Це все через щільність повітря і те, як вона змінюється під впливом тепла. Високі температури роблять повітря менш щільним, що суттєво впливає на роботу двигуна та підйомну силу, створювану літаком під час зльоту. Для створення достатньої підйомної сили необхідні менша злітна вага і довші злітні дистанції у спеку. Внаслідок цього перевізникам доводиться знижувати вагу в літаках.

Цього літа авіакомпанії Delta довелося обмежити кількість пасажирів та завантаження палива через вищі температури в Америці. У заяві авіакомпанії йшлося: «Було прийнято додаткові протоколи для усунення експлуатаційного впливу сильної спеки на літаки, включаючи завантаження меншої кількості палива з урахуванням ваги та балансування та планування дозаправки за маршрутом при необхідності».

Після того, як літак злетів, існує безліч різних факторів, які можуть призвести до затримки або зміни маршруту рейсу. Уоррен пояснив, що основна причина, через яку літаки не можуть приземлитися за розкладом, – це грози.

«Якщо над аеропортом гроза, це завадить вам приземлитися. Це, мабуть, головна проблема; Ще однією причиною можуть бути грози у дорозі. Це може призвести до того, що літак полетить іншим, більш довгим маршрутом», – пояснив метеоролог.

Будь-які несподівані шторми можуть бути небезпечні для пасажирів літаків, оскільки здатні викликати дуже сильну турбулентність. «Коли бувають сильні грози, це завжди робить польоти турбулентними. Однак ми можемо побачити, де відбувається шторм, і скласти план: або спробувати облетіти його, або вигадати, як пройти його в найкоротші терміни», – розповів фахівець.