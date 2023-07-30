Стюардеси назвали найзручніше місце в економ класі, яке є найчистішим

Про найзручніше і найчистіше місце в економ-класі, яке варто бронювати в першу чергу для перельоту, назвали бортпровідниці на форумі Reddit. Виявилося, що воно має кілька переваг, які роблять його особливим — найзручнішим і найчистішим у порівнянні з рештою.

Це місце знаходиться в рідкісному місці, де ніхто більше не сидить прямо попереду, що забезпечує додатковий простір для ніг і комфорт під час польоту. Бортпровідники називають його найкращим місцем у літаку і вважають за краще сидіти на ньому самі під час своїх перельотів. На форумі стюардеси опублікували фотографії, на яких видно їхні ноги, витягнуті вперед зі свого місця. Крім того, екіпаж зазначив, що це місце також є одним із найчистіших на борту, т.к. впритул попереду немає крісла і прибиральникам простіше його чистити.

Втім, як з’ясувалося, займати крісла біля аварійного виходу мають право не всі туристи, незважаючи на його комфорт. Причина — у разі надзвичайної ситуації вихід має бути доступним для швидкого евакуювання. Отже, правила цивільної авіації забороняють розміщення поряд із аварійними виходами туристів наступних категорій:

Пасажири з фізичними чи розумовими вадами чи інвалідністю, якщо їм важко швидко пересуватися. Мандрівники, які мають серйозні порушення зору чи слуху, що їм може бути важко швидко реагувати на інструкції. Туристи, яким через вік або хворобу важко швидко пересуватися. Діти, у супроводі чи без, та немовлята. Їм зручніше сидіти на місцях, що знаходяться на початку ряду. Пасажири, що подорожують із тваринами, наприклад, собаками-поводирями. Гладкі мандрівники. З кожним роком туристи «ростуть» в обсягах, а авіакомпанії думають, як би ще скоротити обсяг крісел в економ-класах своїх авіалайнерів. Перевізники не хочуть забезпечувати комфортом пасажирів усіх розмірів, оскільки це стало б додатковою статтею витрат.