Нове опитування назвало колишнього президента Дональда Трампа фаворитом на перемогу на виборах в США в 2024 році. Кандидат від республіканців трохи випереджає свого суперника-демократа Джо Байдена. Провал 20-річної міжнародної місії в Афганістані і рішення чинного президента США відкликати американців, згідно з опитуванням, є основними причинами падіння довіри.

Загальнонаціональне опитування, проведене Emerson College, показує, що, якщо б політики знову зіткнулися один з одним на президентських виборах 2024 року Трамп був би в деякій мірі сприятливий. Республіканець вперше після програшу Білого дому набрав 47 відсотків, перевага в порівнянні з 46 відсотками, Байден. 7% опитаних вагалися з відповіддю.

З опитаних демократів 60 відсотків, що розглядає Джо Байдена в якості кандидата в президенти в 2024 році. Однак 39% респондентів вважали, що кандидатуру президента США слід подавати на пост президента США.

Джо Байден, який бере участь в гіпотетичній президентських перегонах в 2024 році, не рахуючи Дональда Трампа, переможе всіх суперників-республіканців.

«Більшість американців вважають, що США програли війну».

Опитування також показало, що більшість (68%) американців вважають, що Сполучені Штати програли війну в Афганістані, а 32% вважають, що Сполучені Штати не програли війну в Афганістані, стверджують, що Сполучені Штати виграли.

На питання, який президент найбільше відповідальний за війну в Афганістані, – 49 відсотків, колишній президент-республіканець Джордж Буш спочатку направив туди війська в 2001 році, Байден посів друге місце з 24 відсотками, за ним слідує Барак Обама з 18 відсотками, а Дональда Трампа звинуватив в цьому 10 відсотків респонденти.

Трамп повернеться?

Після того як він програв президентські вибори в листопаді 2020 року, Трамп, президент одного терміну, виявив багато ознак того, що він може знову спробувати балотуватися в 2024 році.

Журналістка Лорен Віндзор заявила в твіттері в четвер, що представник Республіканської партії Джим Джордан сказав, що Трамп оголосить про свою кампанії «в будь-який час». Але представник законодавця штату Огайо спростував ці коментарі з приводу перезапуску Трампа в 2024 році.