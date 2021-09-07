Ситуация в Афганистане ослабила Байдена. Трамп — фаворит на выборах 2024

Новый опрос назвал бывшего президента Дональда Трампа фаворитом на победу на выборах в США в 2024 году. Кандидат от республиканцев немного опережает своего соперника-демократа Джо Байдена. Провал 20-летней международной миссии в Афганистане и решение действующего президента США отозвать американцев, согласно опросу, являются основными причинами падения доверия.

Общенациональный опрос, проведенный Emerson College, показывает, что, если бы политики снова столкнулись друг с другом на президентских выборах 2024 Трамп был бы в некоторой степени благоприятный. Республиканец впервые после проигрыша Белого дома набрал 47 процентов, преимущество по сравнению с 46 процентами, Байден. 7% опрошенных затруднились с ответом.

Из опрошенных демократов 60 процентов, что рассматривает Джо Байдена в качестве кандидата в президенты в 2024 году. Однако 39% респондентов считали, что кандидатуру президента США следует подавать на пост президента США.

Джо Байден, который участвует в гипотетической президентской гонке в 2024 году, не считая Дональда Трампа, победит всех соперников-республиканцев.

«Большинство американцев считают, что США проиграли войну».

Опрос также показал, что большинство (68%) американцев считают, что Соединенные Штаты проиграли войну в Афганистане, а 32% считают, что Соединенные Штаты не проиграли войну в Афганистане, утверждают, что Соединенные Штаты выиграли.

На вопрос, какой президент больше ответственный за войну в Афганистане, — 49 процентов, бывший президент-республиканец Джордж Буш сначала направил туда войска в 2001 году, Байден занял второе место с 24 процентами, за ним следует Барак Обама с 18 процентами, а Дональда Трампа обвинил в этом 10 процентов респондентов.

Трамп вернется?

После того как он проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года, Трамп, президент одного срока, обнаружил много признаков того, что он может снова попробовать баллотироваться в 2024 году.

Журналистка Лорен Виндзор заявила в твиттере в четверг, что представитель Республиканской партии Джим Джордан сказал, что Трамп объявит о своей кампании «в любое время». Но представитель законодателя штата Огайо опроверг эти комментарии по поводу перезапуска Трампа в 2024 году.