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Синоптики у Флориді попередили про «дощ» з ігуан

Гліб Парфененко
Синоптики у Флориді попередили про «дощ» від ігуан

Синоптики нещодавно попередили жителів Південної Флориди (США) про “дощ” з ігуан, що насувається, пов’язаний зі зниженням температури до 4-10 градусів Цельсія, повідомляє Newsweek. За словами синоптика Вівіан Гонсалес, ігуани – холоднокровні тварини, і коли температура на вулиці значно знижується, всі процеси в їхньому організмі сповільнюються. Взимку ящірки часто сплять на гілках дерев і тому, замерзнувши, можуть упасти. “Вони стають нерухомими за низьких температур і можуть падати з дерев, але вони не мертві. Не підходьте близько. Як тільки зійде сонце, вони почнуть рухатися”, – попередила вона.

Експерт з ураганів Ерік Блейк зазначив, що важливо дотримуватися обережності при проходженні дерев в осінній сезон, оскільки велика ймовірність того, що сонна ящірка впаде прямо на голову американцеві, який пішов на роботу.

Користувач Твіттера @bahamahoopyogi опублікував відео, в якому показано, як ігуана заважає їй займатися йогою. Відео набрало понад 3,3 мільйони переглядів. Рептилія буквально кусає її за руку під час тренування на пляжі.

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