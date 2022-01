Синоптики у Флориді попередили про «дощ» з ігуан

Синоптики нещодавно попередили жителів Південної Флориди (США) про “дощ” з ігуан, що насувається, пов’язаний зі зниженням температури до 4-10 градусів Цельсія, повідомляє Newsweek. За словами синоптика Вівіан Гонсалес, ігуани – холоднокровні тварини, і коли температура на вулиці значно знижується, всі процеси в їхньому організмі сповільнюються. Взимку ящірки часто сплять на гілках дерев і тому, замерзнувши, можуть упасти. “Вони стають нерухомими за низьких температур і можуть падати з дерев, але вони не мертві. Не підходьте близько. Як тільки зійде сонце, вони почнуть рухатися”, – попередила вона.

Експерт з ураганів Ерік Блейк зазначив, що важливо дотримуватися обережності при проходженні дерев в осінній сезон, оскільки велика ймовірність того, що сонна ящірка впаде прямо на голову американцеві, який пішов на роботу.

