Пожежа в Каліфорнії знищила 100 будинків, тисячі людей евакуювали

Лісова пожежа в Північній Каліфорнії знищила близько 100 будинків та інших споруд, щонайменше двоє людей отримали поранення. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки після того, як було видано наказ про евакуацію через пожежу, повідомляє Associated Press.

Пожежа почалася вчора незадовго до 13:00 за місцевим часом на північ від Віда, містечка з населенням близько 2600 осіб, за 402 кілометри на північ від Сан-Франциско.

Проте вітер направив полум’я до району Лінкольн Хай міста, населеного переважно темношкірими населенням, де згоріла значна кількість будинків, і мешканцям довелося залишити свої будинки.

У районі Уїд спалахнула ще одна пожежа, ускладнивши роботу пожежників, змушених діяти на два фронти. Друга вогняна стихія під назвою Гірська поки що не завдала руйнувань.