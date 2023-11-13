Названі країни, куди краще не їхати у 2024 році

Опубліковано список країн, куди краще не планувати подорожі наступного року. До нього включили місця, які страждають через надмірне скупчення туристів, сміття, а також якість води.

Щорічний антирейтинг Fodor’s відкриває “переповнені” місця. У цих країнах навіть вжили певних заходів для того, щоб зменшити потік туристів.

Венеція, Італія. Цей туристичний напрямок підійде лише тим, хто любить гамірні місця. Поціновувачам спокійного відпочинку Венеція може не сподобатися. Зазначимо, що влада міста вже розробляє способи боротьби з навалою туристів, але навіть платний вхід до музеїв та архітектурних споруд не зупиняє допитливих мандрівників.

Цей туристичний напрямок підійде лише тим, хто любить гамірні місця. Поціновувачам спокійного відпочинку Венеція може не сподобатися. Зазначимо, що влада міста вже розробляє способи боротьби з навалою туристів, але навіть платний вхід до музеїв та архітектурних споруд не зупиняє допитливих мандрівників. Афіни, Греція. Греція, на думку компанії, стала модним напрямом у 2023 році. Відповідно, Афіни є одним із найбільш відвідуваних міст у країні. Великий наплив туристів серйозно позначається на пам’ятниках та спорудах, тому уряд ухвалив низку законів, які зможуть захистити історичну подобу міста.

Греція, на думку компанії, стала модним напрямом у 2023 році. Відповідно, Афіни є одним із найбільш відвідуваних міст у країні. Великий наплив туристів серйозно позначається на пам’ятниках та спорудах, тому уряд ухвалив низку законів, які зможуть захистити історичну подобу міста. Гора Фудзіяма, Японія. Щорічно на гору сходять близько 10 тисяч туристів з усього світу. Тому японці почали вигадувати додаткові маршрути, щоб рівномірно розподіляти напливи мандрівників. Місцеві жителі вимагають від уряду вжити додаткових заходів. Багато в чому японці незадоволені тим, що туристи смітять прямо на горі, позбавляючи її первозданного вигляду.

До списку найбрудніших місць увійшли не багатолюдні міста, а пустеля, бухта та гора, які потопають у смітті через людей.

Національний пам’ятник гори Сан-Габріель, Каліфорнія. Груди сміття та відсутність своєчасного прибирання призвели до того, що потенційні туристи втрачають інтерес до мальовничої місцевості. Цього року волонтери вивезли понад 8 тисяч фунтів сміття, проте такі благодійні акції дають лише короткостроковий ефект.

Груди сміття та відсутність своєчасного прибирання призвели до того, що потенційні туристи втрачають інтерес до мальовничої місцевості. Цього року волонтери вивезли понад 8 тисяч фунтів сміття, проте такі благодійні акції дають лише короткостроковий ефект. Пустеля Атакама, Чилі. Пустеля Атакама перетворилася на світовий смітник. На її території знаходяться десятки тисяч тонн сміття, які, за даними фахівців, розкладатимуться не одну сотню років. Ці звалища видно навіть із космосу, тому фахівці вкрай не рекомендують відвідувати колись мальовниче та казкове місце.

Пустеля Атакама перетворилася на світовий смітник. На її території знаходяться десятки тисяч тонн сміття, які, за даними фахівців, розкладатимуться не одну сотню років. Ці звалища видно навіть із космосу, тому фахівці вкрай не рекомендують відвідувати колись мальовниче та казкове місце. Бухта Ха Лонг, В’єтнам. Країна визнана найбільш відвідуваною у 2023 році з кількох причин: низькі ціни, гарна природа та добрі люди. Тим не менш, стрімкий розвиток туризму в регіоні негативно вплинув на екологію В’єтнаму. Наприклад, бухта Ха Лонг заповнилася сміттям та дизельними слідами кораблів. Тому об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО знаходиться під екологічною загрозою.

У No List також потрапили Верхнє озеро в Мічигані, річка Ганг в Індії та острів Самуї у Таїланді.

Верхнє озеро, США/Канада. Це озеро є найбільшим і найглибшим у системі Великих озер і найбільшим за площею прісноводним озером у світі. Однак зараз природне водоймище страждає через кліматичні зміни — підвищення температури води призвело до того, що в ньому почали активно рости водорості. Щорічно зменшується обсяг питної води, яка раніше надходила з нього. Тому фахівці радять утриматися від відвідування озера, вибравши курортні місця.

Це озеро є найбільшим і найглибшим у системі Великих озер і найбільшим за площею прісноводним озером у світі. Однак зараз природне водоймище страждає через кліматичні зміни — підвищення температури води призвело до того, що в ньому почали активно рости водорості. Щорічно зменшується обсяг питної води, яка раніше надходила з нього. Тому фахівці радять утриматися від відвідування озера, вибравши курортні місця. Річка Ганг, Індія. Це місце у 2024 році можна спокійно обійти у туристичному маршруті. Річку Ганг наповнили понад 800 мільйонів галонів неочищених стічних вод та круїзні лайнери з тисячами людей. А ще через забруднення річки під загрозою вимирання виявились дельфіни.

Це місце у 2024 році можна спокійно обійти у туристичному маршруті. Річку Ганг наповнили понад 800 мільйонів галонів неочищених стічних вод та круїзні лайнери з тисячами людей. А ще через забруднення річки під загрозою вимирання виявились дельфіни. Ко Самуї, Таїланд. Популярний острів у Таїланді має серйозні проблеми із водою. 70 відсотків запасів води острова витрачаються у виробничих цілях. Тому цього року туристи змушені були самостійно купувати воду у пляшках, ціни на яку підскочили у кілька разів. Дефіцит води розпочався у грудні минулого року, він продовжується і донині. Щоб відновити запаси прісної води, влада планує зменшити кількість туристів і запровадити низку обмежень.