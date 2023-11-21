Страшна подія у Діснейленді: є постраждалі

Сильні вітри в Південній Каліфорнії за останні кілька днів призвели до зупинки міського руху і щонайменше однієї госпіталізації через ліхтарний стовп, що впав.

Як пише The Sun, троє людей постраждали внаслідок падіння ліхтарного стовпа в Діснейленді через сильний порив вітру “Санта-Ана”. 20 листопада одну людину доправили до місцевої лікарні із серйозними травмами, а ще двом було надано допомогу на місці події.

За словами сержанта поліції Джона МакКлінтока, стовп упав близько 8:30 ранку у тематичному парку в Анахаймі. Як повідомляють ЗМІ, стовп знаходився на квітковій клумбі біля флагштока Діснейленду, одразу біля головного входу до парку.

Зазначається, що парк розваг залишається відкритим для відвідувачів та працює у звичайному режимі.