Всі розділи
ГоловнаСШАСтрашна подія у Діснейленді: є постраждалі
СШАТуризм

Страшна подія у Діснейленді: є постраждалі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Страшна подія у Діснейленді: є постраждалі

Сильні вітри в Південній Каліфорнії за останні кілька днів призвели до зупинки міського руху і щонайменше однієї госпіталізації через ліхтарний стовп, що впав.

Як пише The Sun, троє людей постраждали внаслідок падіння ліхтарного стовпа в Діснейленді через сильний порив вітру “Санта-Ана”. 20 листопада одну людину доправили до місцевої лікарні із серйозними травмами, а ще двом було надано допомогу на місці події.

За словами сержанта поліції Джона МакКлінтока, стовп упав близько 8:30 ранку у тематичному парку в Анахаймі. Як повідомляють ЗМІ, стовп знаходився на квітковій клумбі біля флагштока Діснейленду, одразу біля головного входу до парку.

Зазначається, що парк розваг залишається відкритим для відвідувачів та працює у звичайному режимі.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названі країни, куди краще не їхати у 2024 році

В'єтнам
Опубліковано список країн, куди краще не планувати подорожі наступного...

У США пасажирку зняли з рейсу за те, що вона гладила свого собаку

США
У мережі набирає популярності ролик, де жінку знімають із...

Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

США
У США продовжує вирувати спека. У неділю температура повітря...

Будиночок Барбі: рожевий особняк у Малібу стане доступним для всіх охочих

Готелі
Яскраво-рожевий будиночок Барбі стане доступним для проживання не тільки...

Декілька крутих місць на планеті, де заборонено селфі

Ватикан
Є місця, де селфі поза законом. Експерти в області...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму