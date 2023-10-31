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Починається впровадження нової технології: у літак тепер першими сідатимуть пасажири, у яких місце біля вікна

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Починається впровадження нової технології: у літак тепер першими сідатимуть пасажири, у яких місце біля вікна

Нову технологію та стратегію посадки туристів в економ-класі представила громадськості американська авіакомпанія United Airlines. Згідно з планом, спочатку на борт сідатимуть пасажири, які мають місце біля вікна. Впровадження нової системи стартує наступного тижня, 26 жовтня.

Це прискорить посадку та мінімізує затримки вильотів, впевнені ініціатори. План, відомий як WILMA (англ. Window, Middle, Aisle – Вікно, Середина, Прохід), був протестований у чотирьох місцевих аеропортах та одному центральному. Перші проби показали, що технологія виявилася на 10 хвилин швидше за стандартну: всі пасажири змогли потрапити в літак за 14 хвилин 55 секунд.

Згідно з інформацією порталу CBS News, спочатку розсаджуватимуть тих, хто сидить біля вікна, потім тих, хто сидить у середині, а потім тих, хто сидить у проході. Проте сім’ї, наприклад, не ділитимуть. United пообіцяла, що такі туристи матимуть змогу проходити на борт разом. План застосовуватиметься на всіх рейсах.

Кого не торкнеться нового процесу посадки:

  • бізнес клас,
  • перший клас,
  • пасажирів з обмеженими можливостями,
  • малолітніх туристів без супроводу
  • військовослужбовців,
  • сімей із дітьми до двох років.

Для чого потрібна нова технологія?

Уточнювалося, що більшість скарг, що надійшли від мандрівників авіарейсів за останні 10 років, пов’язана зі зняттям чи затримкою рейсів. Крім того, дослідження видання показало, що в авіаційній сфері не вистачає близько 32 000 комерційних пілотів, техніків і контролерів повітряного руху, виходячи з даних, отриманих від Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

Виходить, що керівництво перевізників шукає способів, як уникнути затримок, оскільки простої доводиться компенсувати роздратованим мандрівникам. А це втрата прибутку.

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