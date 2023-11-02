Пілота американської авіакомпанії звинувачують у “збройному нападі на капітана”

Пілот посперечався з командиром повітряного судна та напав на нього зі зброєю. Інцидент стався на рейсі однієї відомої авіакомпанії ще в серпні 2022 року, проте деталі стали відомі лише зараз, розповідає aviationsourcenews.com.

За даними ЗМІ, позаштатна ситуація сталася на рейсі ще влітку 2022 року, проте звинувачення “в втручання у діяльність льотного екіпажу” пілоту Джонатану Данну (Jonathan Dunn) було пред’явлено лише у жовтні 2023 року. Як уточнює видання, за словами генерального інспектора, у Данна виник конфлікт із командиром повітряного судна.

“Після розбіжностей щодо можливого відхилення рейсу у зв’язку з медичним станом одного з пасажирів Данн сказав капітану, що стрілятиме в нього кілька разів, якщо той відхиляє рейс”, – наголошується у статті видання.

Повідомляється, що в даний час офіс генерального інспектора працює з цього питання як з ФБР, так і федеральним управлінням цивільної авіації США.

Як відомо, передбачувана американська авіакомпанія відмовилася від коментарів щодо цього питання, але підтвердила, що Данн більше не працює в ній. За даними видання, йдеться про Delta Air Lines.

Як уточнює ЗМІ, якщо Данна буде визнано винним, йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 20 років. Слухання у справі призначено на 16 листопада.