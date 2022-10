Навіть Титанік здасться крихітним: туристам представлений гігантський круїзний лайнер, що затьмарив усіх інших

Найбільшим круїзним лайнером у світі має стати новий Icon of the Seas від круїзного оператора Royal Caribbean. “Навіть Титанік крихітний порівняно з цим кораблем”, – заявили в анонсі компанії.

Royal Caribbean офіційно анонсувала круїзний лайнер Icon of the Seas. Він за своїми обсягами перевершить Wonder of the Seas, який нині носить звання найбільшого корабля, і стане найбільшим круїзним лайнером у світі. Очікується, що дебютує Icon of the Seas вже наприкінці наступного року, а 28 січня 2024 року вирушить у свій перший рейс із туристами. Бронь на сайті Royal Caribbean вже відкрита.

Кількість атракціонів для туристів на лайнері дійсно вражає: він включатиме найбільший у світі аквапарк 6-ї категорії на морі. Також на кораблі буде величезний простір під назвою АкваТеатр із ресторанами, барами та безліччю інших місць, щоб зайняти туристів. На кораблі буде вісім «районів» кают, причому три поверхи будуть зарезервовані лише для сімей, і ці три поверхи будуть обладнані всією відповідною інфраструктурою.

Також на борту буде 7 басейнів, чотири з яких будуть розташовані у триповерховому басейні Chill Island. Тут, знову ж таки, будуть ресторани, клуби та розважальні зони. Також туристам обіцяні міні-Центральний парк, катання на ковзанах, поле для гольфу, 47-метровий водоспад, скелелазіння будуть частиною Icon of the Seas.

Загалом на лайнер можна буде завантажити 7600 пасажирів — разом із екіпажем кількість людей на борту досягне на максимумі 10 тис. Вартість корабля становить 2 мільярди доларів. Як додають експерти, довжина його корпусу сягає майже 400 метрів. Легендарний «Титанік» був лише 269 метрів — і на тлі цього корабля «здався б човником», запевняють експерти.