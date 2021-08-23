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США

Майже 100 тисяч будинків залишилися без електрики на сході США через «Генрі»

Гліб Парфененко
Майже 100 тисяч будинків залишилися без електрики на сході США через «Генрі»

Більшість будинків і квартир в штаті Род-Айленд знеструмлені.

Понад 97 тисяч будинків залишилися без електрики в неділю після того, як тропічний шторм Генрі обрушився на схід США. Про це свідчать дані порталу poweroutage.us.

За його словами, велика частина будинків і квартир – 69,9 тисячі – залишилися без електрики в штаті Род-Айленд, який першим опинився на шляху урагану; максимальна швидкість вітру там близько 27 м / с. У сусідньому штаті Коннектикут було знеструмлено 27,4 тисячі будинків.

Майже 100 тисяч будинків залишилися без електрики на сході США через «Генрі»

Як повідомляє NBC, основні мости в затоці Наррагансетт в Род-Айленді закриті для дорожнього руху. Багатьма дорогами в штаті неможливо проїхати через потоки води.

У деяких районах Нью-Джерсі менш ніж за добу випало близько 20 см опадів. У місті Джеймсбург було затоплено кілька центральних вулиць, автомобілі практично повністю пішли під воду. Кількість опадів в Центральному парку і аеропорту його імені. Джон Ф. Кеннеді (штат Нью-Йорк) досяг рекордних показників. Влада розсилає електронні повідомлення жителям районів, яким загрожує повінь.

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