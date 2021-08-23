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США

Почти 100 000 домов остались без электричества на востоке США из-за «Генри»

Глеб Парфененко
Майже 100 тисяч будинків залишилися без електрики на сході США через «Генрі»

Большинство домов и квартир в штате Род-Айленд обесточены.

Более 97 000 домов остались без электричества в воскресенье после того, как тропический шторм Генри обрушился на восток США. Об этом свидетельствуют данные портала poweroutage.us.

По его словам, большая часть домов и квартир — 69,9 тысячи — остались без электричества в штате Род-Айленд, который первым оказался на пути урагана; максимальная скорость ветра там около 27 м / с. В соседнем штате Коннектикут были обесточены 27,4 тысячи домов.

Почти 100 000 домов остались без электричества на востоке США из-за «Генри»

Как сообщает NBC, основные мосты в заливе Наррагансетт в Род-Айленде закрыты для дорожного движения. Многими дорогами в штате невозможно проехать через потоки воды.

В некоторых районах Нью-Джерси менее чем за сутки выпало около 20 см осадков. В городе Джеймсбург были затоплены несколько центральных улиц, автомобили практически полностью ушли под воду. Количество осадков в Центральном парке и аэропорта его имени. Джон Ф. Кеннеди (штат Нью-Йорк) достиг рекордных показателей. Власти рассылают электронные сообщения жителям районов, которым угрожает наводнение.

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