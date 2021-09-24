Кількість заяв про допомогу по безробіттю в США несподівано зросла

Частково це пов’язано з різким збільшенням кількості безробітних в Каліфорнії.

Кількість первинних звернень за допомогою з безробіття в США минулого тижня несподівано збільшилася на тлі різкого збільшення кількості безробітних в Каліфорнії. Але в цілому ринок праці продовжує впевнено відновлюватися.

Як повідомило в четвер міністерство праці, кількість первинних заявок на одержання допомоги минулого тижня збільшилася на 16 000 до 351 000 с урахуванням сезонних коливань. Економісти, опитані Reuters, прогнозували 320 000 заявок.

У Каліфорнії кількість запитів збільшилася на 24 221 без урахування сезонного фактора. Цей сплеск компенсував різке зниження кількості заявок в Луїзіані, постраждалому від урагану Іда в кінці серпня.

Середня кількість заявок за чотири тижні, яке вважається більш точним індикатором тенденцій на ринку праці, оскільки згладжує тижневу волатильність, минулого тижня знизилося на 750 до 335 750.

Тим часом, Федеральна резервна система в середу дала оптимістичний прогноз по економіці, підготувавши грунт для скорочення щомісячних покупок облігацій «найближчим часом» і давши зрозуміти, що процентні ставки можуть бути підвищені раніше, ніж очікувалося.

У серпні зростання робочих місць сповільнилося, досягнувши найнижчого рівня за сім місяців на тлі скорочення найму в сфері відпочинку і гостинності через різке збільшення захворюваності коронавірусом, викликаного поширенням штаму Delta.

Фактори, пов’язані з пандемією, викликають брак робочої сили, яка стримує зростання найму. Голова ФРС Джером Пауелл сказав репортерам, що він очікує «швидшого зростання зайнятості», оскільки ці чинники, включаючи відсутність доступного догляду за дітьми і страх заразитися вірусом, з часом ослабнуть.

За підсумками липня було зареєстровано рекордну кількість вакансій – 10,9 мільйона. ФРС прогнозувала рівень безробіття на рівні 4,8 відсотка в цьому році, тоді як ще в червні прогноз був на рівні 4,5%. Рівень безробіття в серпні склав 5,2%.