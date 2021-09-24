Количество заявлений о пособиях по безработице в США неожиданно выросло

Частично это связано с резким увеличением количества безработных в Калифорнии.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе неожиданно увеличилось на фоне резкого увеличения числа безработных в Калифорнии. Но в целом рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться.

Как сообщил в четверг министерство труда, число первичных заявок на получение пособия на прошлой неделе увеличилось на 16 000 до 351 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 320000 заявок.

В Калифорнии количество запросов увеличилось на 24 221 без учета сезонного фактора. Этот всплеск компенсировал резкое снижение количества заявок в Луизиане, пострадавшему от урагана Ида в конце августа.

Среднее количество заявок за четыре недели, которое считается более точным индикатором тенденций на рынке труда, поскольку сглаживает недельную волатильность, на прошлой неделе снизилось на 750 до 335 750.

Между тем, Федеральная резервная система в среду дала оптимистичный прогноз по экономике, подготовив почву для сокращения ежемесячных покупок облигаций «в ближайшее время» и дав понять, что процентные ставки могут быть повышены раньше, чем ожидалось.

В августе рост рабочих мест замедлился, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев на фоне сокращения найма в сфере отдыха и гостеприимства за резкого увеличения заболеваемости коронавируса, вызванного распространением штамма Delta.

Факторы, связанные с пандемией, вызывают недостаток рабочей силы, которая сдерживает рост найма. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал репортерам, что он ожидает «быстрого роста занятости», поскольку эти факторы, включая отсутствие доступного ухода за детьми и страх заразиться вирусом, со временем ослабнут.

По итогам июля было зарегистрировано рекордное количество вакансий — 10,9 миллиона. ФРС прогнозировала уровень безработицы на уровне 4,8 процента в этом году, тогда как еще в июне прогноз был на уровне 4,5%. Уровень безработицы в августе составил 5,2%.