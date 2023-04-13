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ФБР попередила туристів по всьому світу про нову небезпеку в аеропортах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
ФБР попередила туристів по всьому світу про нову небезпеку в аеропортах

Смартфони та інші гаджети стали невід’ємним елементом туристичного спорядження – електронні квитки, програми авіакомпаній, камери – все це знаходиться в них. Що призводить до того, що телефони часто розряджаються в найвідповідальніший момент. В аеропортах подбали про туристів, підготувавши спеціальні зарядні станції. Однак саме в аеропортах і причаїлася нова небезпека, про яку ФБР попередила туристів у всьому світі.

Як цитує CBS News Boston, ФБР в Америці закликало громадськість уникати використання загальнодоступних портів USB для зарядки своїх мобільних телефонів та інших гаджетів. «Уникайте використання безкоштовних зарядних станцій в аеропортах, готелях чи торгових центрах. Зловмисники знайшли способи використовувати загальнодоступні USB-порти для впровадження шкідливих програм та програмного забезпечення для моніторингу на пристрої», – йдеться у заяві.

Саме через доступні USB-порти, запевняє відомство, здійснюється таке шахрайство, як “juice jacking”, коли хакери зливають інформацію з телефону туриста, доки він використовує загальнодоступний зарядний пристрій. Злочинці завантажують шкідливе програмне забезпечення на зарядні станції або кабелі, які вони залишають підключеними до станцій, щоб вони могли заразити телефони та інші електронні пристрої користувачів, що нічого не підозрюють.

“Шкідлива програма може заблокувати пристрій або експортувати дані та паролі безпосередньо шахраю”, – попередили туристів. Щоб уникнути такого ризику, туристам рекомендують брати з собою власні зарядні пристрої, які включаються до звичайної розетки, або додаткові зовнішні акумулятори для гаджетів.

До речі, користуватися зарядками, що є в готелі, туристам також не рекомендують. Видання заявляють, що в деяких готелях накопичується багатий набір зарядних пристроїв — здебільшого із забутих туристами раніше. Але скористатися ними не варто. Цього разу причина не в хакерах — проблема в тому, що невідомо, якої якості ці зарядки та звідки вони взялися. Підроблені зарядні пристрої можуть легко зіпсувати акумулятори в телефоні, а також його порт для заряджання, після чого залишиться тільки купувати новий апарат.

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