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СШАТуризм

Десятки тисяч учасників фестивалю Burning Man застрягли у пустелі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Десятки тисяч учасників фестивалю Burning Man застрягли у пустелі

У штаті Невада, США, через тривалу зливу в пустелі застрягли десятки тисяч учасників фестивалю Burning Man. Докладніше розповідає CNN.

Фестиваль Burning Man щорічно збирає мрійників, готових створювати місто майбутнього у пустелі, яке повністю зникне, як тільки свято закінчиться – усі інсталяції спалюють. До речі, подія починається в останній понеділок серпня о 00:00 і триває вісім днів.

На сьогодні тисячі людей, які приїхали на свято, застрягли в пустелі: через дощ земля перетворилася на в’язку глину. Проїзд до місця події закрито через розмиті дороги.

Організатори фестивалю закликали учасників економити провізію та пальне, а також чекати допомоги у безпечному місці. Згідно із заявою влади, погодні умови покращаться лише у понеділок увечері, 4 вересня.

Проте, деякі відвідувачі залишають табір пішки. Щоб дістатися найближчої дороги, де все ще ходить транспорт, їм необхідно подолати кілька кілометрів пішки в’язким ґрунтом.

За інформацією CNN, невідомо скільки людей застрягло на Burning Man, але традиційно його в середньому відвідують близько 70 тисяч людей.

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