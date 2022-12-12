Топ-8 найчистіших пляжів у світі на 2022 рік

Мальдивські острови

Мальдіви знаходяться в Індійському океані і складаються з двадцяти шести атолів.

Ці атоли розташовані приблизно на 90 000 квадратних кілометрів (35 000 квадратних миль), що робить країну однією з найбільш географічно розосереджених у світі.

Кала Макареллета, Менорка – Іспанія

Затока Макарелла та Макареллета знаходиться на південно-західній стороні Менорки і належить до зони особливих інтересів на південному узбережжі Сьюдадели.

Озеро Тахо, Невада

Озеро Тахо є велике прісноводне озеро в Сьєрра-Неваді, США.

Озеро Тахо є найбільшим високогірним озером у Північній Америці та має глибину 1645 футів.

Острів Корфу, Греція

Корфу — грецький острів в Іонічному морі, пов’язаний з історією Греції від початку грецької міфології.

Його грецька назва, Керкіра або Коркіра, пов’язана з двома могутніми водними символами: Посейдоном, богом моря, та Асопосом, важливою річкою материкової Греції.

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Бора-Бора

Бора-Бора — це острів, розташований приблизно в 230 км (143 милях) на північний захід від Папеете і оточений лагуною та бар’єрним рифом.

У центрі острова знаходяться залишки згаслого вулкана, що височіють на 2 вершини.

Ексуму – Багами

З сапфірово-блакитною водою всюди.

Exumas – це екзотична колекція місць мрії. Чисті пляжі та острови, придатні для знаменитостей, роблять цей тропічний рай справжньою перлиною.

Сардинія, Італія

Сардинія розташована біля західного узбережжя Італії і є красивим середземноморським островом з прекрасними пляжами і панорамним видом на гори і море.

Його південний край звернений до Африки, а північний берег знаходиться всього за кілька миль від Корсики.

Озеро Маккензі, Австралія

Озеро Маккензі це озеро на острові Фрейзер в Квінсленді, Австралія.

Він розташований у національному парку Грейт-Сенді. Піски складаються із чистого білого кремнезему, а вода настільки чиста, що не підходить для багатьох видів.

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