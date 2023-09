У США під час повітряних перегонів зіткнулися два літаки

Два літаки зіткнулися під час повітряних перегонів на шоу в американському місті Ріно в штаті Невада.

Інформація про інцидент була опублікована на сторінці Асоціації повітряних перегонів Ріно (RARA) у соціальній мережі X.

Повідомляється, що обидва пілоти загинули.

Reno (US), Two pilots were killed when their planes crashed upon landing at an air racing event Sunday in Reno, Officials with the Reno Air Racing Association said the planes collided at the conclusion of the T-6 Gold race around 2.15 pm Sunday. #Reno #planecrash pic.twitter.com/F0wNxOHpFx

