Всі розділи
ГоловнаСШАУ США під час повітряних перегонів зіткнулися два літаки
СШАТуризм

У США під час повітряних перегонів зіткнулися два літаки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США під час повітряних перегонів зіткнулися два літаки

Два літаки зіткнулися під час повітряних перегонів на шоу в американському місті Ріно в штаті Невада.

Інформація про інцидент була опублікована на сторінці Асоціації повітряних перегонів Ріно (RARA) у соціальній мережі X.

Повідомляється, що обидва пілоти загинули.

“Асоціація повітряних перегонів Ріно з гіркотою повідомляє, що близько 14:15 два члени нашої гоночної родини – Нік Мейсі та Кріс Рашінг – загинули внаслідок аварії при приземленні”, – йдеться у повідомленні.

Асоціація проводить розслідування причин того, що сталося спільно з Національною радою з безпеки на транспорті, місцевою владою та Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Ніхто із глядачів не постраждав.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Приватний літак упав на житлові будинки у Мексиці, є загиблі

Мексика
Приватний літак упав на житлові будинки у мексиканському місті...

Російські літаки продовжують розсипатися: літак із російськими туристами сів на пшеничне поле

Росія
Літак із російськими туристами, що повертався з туристами із...

Десятки тисяч учасників фестивалю Burning Man застрягли у пустелі

США
У штаті Невада, США, через тривалу зливу в пустелі...

На пляж Пхукета викинуло загадкові уламки: усі гадають що це може бути

Таїланд
На один із популярних пляжів Пхукета хвиля викинула загадкові...

У Малайзії сталася авіаційна катастрофа: кількість жертв відома

Малайзія
На території штату Селангор у Малайзії розбився пасажирський літак...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму