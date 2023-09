З полону в пустелі в мега-затор: учасників Burning Man спіткала ще одна проблема

Понад 60 тисяч учасників Burning Man застрягли у мега-заторі.

Останні кілька днів людям довелося жити в пустелі Невади – вибратися з неї було неможливо через дощі.

За інформацією ЗМІ, організатори нарешті відкрили виїзд завширшки аж у десять смуг. Щоправда, це особливо не допомогло: машини, які намагаються вибратися з пустелі, потрапили в багатокілометрову пробку, більше схожу на кадри з фільму-катастрофи.

#BREAKING #USA #BurningMan Look at the size of the column of vehicles and people who finally managed to save themselves after several days of isolation due to heavy rains. pic.twitter.com/Oeq2lnQBuw

— The National Independent (@NationalIndNews) September 5, 2023