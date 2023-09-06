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З полону в пустелі в мега-затор: учасників Burning Man спіткала ще одна проблема

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
З полону в пустелі в мега-затор: учасників Burning Man спіткала ще одна проблема

Понад 60 тисяч учасників Burning Man застрягли у мега-заторі.

Останні кілька днів людям довелося жити в пустелі Невади – вибратися з неї було неможливо через дощі.

За інформацією ЗМІ, організатори нарешті відкрили виїзд завширшки аж у десять смуг. Щоправда, це особливо не допомогло: машини, які намагаються вибратися з пустелі, потрапили в багатокілометрову пробку, більше схожу на кадри з фільму-катастрофи.

Нагадаємо, потужні зливи прокотилися пустинею Блек-Рок 1 і 2 вересня. Усього за пару днів там випала норма опадів за два-три місяці. У результаті дороги розмило, а десятки тисяч відвідувачів Burning Man виявилися замкненими у пастці з бруду, їм довелося заощаджувати їжу та воду.

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