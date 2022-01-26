Найкращі місця світу для пошуку удачі назвали експерти

Експерти з Psychic World склали рейтинг найкращих місць для пошуку свого успіху в 2022 році. DIP розповість, куди, на думку фахівців, туристам краще вирушити за фортуною цього року.

При створенні рейтингу експерти ґрунтувалися на трьох змінних: кількості середньомісячних глобальних обсягів пошуку, кількості хештегов в Instagram, кількості відгуків на TripAdvisor. Вони проаналізували 30 популярних локацій за цими критеріями та оцінили кожну з них за 10-бальною шкалою.

За підсумками дослідження, перше місце посів фонтан Треві у Римі, Італія. Саме він є оптимальним місцем для відвідування у пошуках удачі цього року з показником популярності 9,5 з 10. Це місце посідає перше місце за кількістю відгуків на TripAdvisor (102 194 відгуки) та друге місце за хештегами в Instagram (572 969 хештегов). Фонтан Треві збудували в середині XVIII століття, він є найбільшим фонтаном столиці Італії. Вважають, що тим, хто шукає удачу, слід стати спиною до фонтану і кинути монетку через ліве плече. За повір’ям, туристам це може не лише принести удачу, а й гарантувати повернення до Риму у майбутньому.

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На другому місці з рейтингом 9,3 з 10 опинився собор Святої Софії у Стамбулі, Туреччина. Саме тут знаходиться так звана колона, що “плачує” з отвором, куди потрібно прикласти великий палець і провернути долонею по колоні на 360 градусів. Вважається, що якщо туристу вдалося це зробити, то загадане бажання обов’язково здійсниться.

На третьому місці за успіхом для мандрівника з показником популярності 9,2 з 10 розташувалася дамба Гувера в Неваді, США. Аналіз показав, що саме це місце шукають найчастіше – 305 000 запитів у глобальному щомісячному обсязі пошуків. Греблю названо на честь 31-го президента Сполучених Штатів Герберта Гувера. Дві крилаті фігури 10-метрової висоти, виготовлені з бронзи, стоять на підході до греблі з боку Невади. Легенда свідчить, що й потерти їх пальцями, це принесе успіх.

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Слідом за топ-3 популярних місць для відвідування на удачу цього року слідують Карлів міст у Чехії (рейтинг 9), замок Бларні в Ірландії (рейтинг 7,5) та храм Фусімі Інарі в Японії (рейтинг 7,1), що займають відповідно , четверте, п’яте та шосте місця. Сьоме місце зайняв храм Сенсо-дзі в Японії, на восьмому – Міст кохання в Парижі, на дев’ятому – Атакуючий бик на Манхеттені. Десяте місце отримав Дім Джульєтти у Вероні.