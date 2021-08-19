Байден назвав неминучим хаос при виведенні військ з Афганістану

Можливості вивести американські війська з Афганістану без створення хаосу не було. Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News.

При цьому Байден підкреслив «вірність» рішення щодо Афганістану.

Американський лідер негативно відповів на запитання ведучого про те, чи можна було інакше провести виведення військ США з Афганістану. «Думка про те, що тим чи іншим чином можна було вивести війська, не провокуючи хаос, – особисто я не знаю, як це можливо», – сказав Байден.

За словами президента, приймаючи дане рішення, в Білому домі врахували версію можливого хаосу в Афганістані.

У Вашингтоні не були впевнені, що таліби дозволять американським громадянам покинути країну, пояснив Байден. «Але, що вони роблять зараз? Співпрацюють. Дозволяють американським громадянам покинути країну», – зауважив глава Білого дому.

Ситуація в Афганістані

Таліби почастішали атаки в Афганістані після безуспішності міжафганських переговорів і вирішення США про виведення своїх військ з цієї країни.

У червні бойовики руху «Талібан» захопили десятки повітів, потім переключилися на адміністративні центри провінцій.

Бойовики руху «Талібан» контролюють всі КПП і адміністративні центри всіх великих провінцій Афганістану за винятком столиці країни Кабула.

Як повідомляють місцеві джерела, в даний момент міжнародний аеропорт Кабула є єдиним виходом з країни.

Армія США приступила до евакуації американського посольства в Кабулі, процес буде завершений протягом трьох діб, повідомили західні ЗМІ.

Тим часом у неділю в Кабулі пообіцяли мирну передачу влади. Відповідне повідомлення МВС Афганістану сприяло поширенню чуток про майбутню відставку президента Ашрафа Гані. Сам президент поки не коментував цю інформацію.

За даними ООН, в першій половині 2021 року в Афганістані загинули 1 659 мирних жителів, а за останній місяць – більше 1 000 чоловік.

Незалежна комісія з прав людини Афганістану оголосила, що в період з початку травня по серпень свої будинки залишили близько 1 млн мирних жителів.

За даними ООН, 18 млн афганців потребують гуманітарної допомоги.